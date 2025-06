CROCIERE

Manca poco alle vacanze ormai e in molti hanno già scelto la crociera come meta di relax. Ma cosa portare in valigia per vivere l’esperienza al meglio?

Preparare le valigie rappresenta spesso una fonte di ansia: poco spazio, la necessità di dover fare delle scelte adeguate alla destinazione e la paura di dimenticare qualcosa di importante. Ecco dunque i 10 suggerimenti di MSC Crociere per non dimenticare nulla e sentirsi pronti, dalla passerella all’aperitivo al tramonto.

Pareo, abito elegante e cappello i must-have della crociera

Tra i capi che non possono mancare nella valigia da portare in crociera rientrano:

Pareo multifunzione : ovvero, un solo capo per mille usi: copricostume, foulard, telo da sdraio o turbante.

: ovvero, un solo capo per mille usi: copricostume, foulard, telo da sdraio o turbante. Abito elegante per la serata di gala : per vivere al meglio un momento iconico della vita a bordo: per lei un long dress o un tailleur in seta; per lui giacca, camicia e pochette.

: per vivere al meglio un momento iconico della vita a bordo: per lei un long dress o un tailleur in seta; per lui giacca, camicia e pochette. Sneakers e sandali flat : gli indispensabili per escursioni e passeggiate sul ponte. Le slip-on sono perfette anche nei giorni di navigazione.

: gli indispensabili per escursioni e passeggiate sul ponte. Le slip-on sono perfette anche nei giorni di navigazione. Cappello a tesa larga e occhiali da sole oversize: per proteggersi con stile dal sole tropicale e completare ogni deck look.

L’intramontabile abito bianco, borsa da mare ed i solari

Altri abiti ed accessori che non possono mancare nella valigia da preparare per salire a bordo di una crociera sono:

Abito bianco : un grande classico intramontabile: fresco, elegante e perfetto per i momenti fotografici al tramonto.

: un grande classico intramontabile: fresco, elegante e perfetto per i momenti fotografici al tramonto. Borsa mare pieghevole : pratica ed ideale per portare in piscina tutto il necessario, senza ingombrare in cabina.

: pratica ed ideale per portare in piscina tutto il necessario, senza ingombrare in cabina. Beauty case waterproof: per contenere l’essenziale beauty in modo ordinato, anche in spiaggia o in escursione.

per contenere l’essenziale beauty in modo ordinato, anche in spiaggia o in escursione. Skincare e solari travel-size: essenziale per la protezione della pelle. Le mini taglie salvano spazio e sono ammesse nel bagaglio a mano.

Qualcosa che racconti di te

Ed infine, oltre a cominciare finalmente quel libro mai letto, non bisogna dimenticare di portare con sè un dettaglio distintivo che racconti qualcosa di voi:

E-reader o libro da viaggio: la crociera è il momento perfetto per riscoprire il piacere della lettura

la crociera è il momento perfetto per riscoprire il piacere della lettura Un accessorio iconico e personale: meglio salire a bordo con un dettaglio distintivo – come un foulard vintage, un bijoux artigianale o un cappello insolito – che racconti qualcosa di te.

MSC Crociere

MSC Crociere è una delle principali compagnie di crociere a livello mondiale, parte del più ampio Gruppo MSC (Mediterranean Shipping Company). Leader globale nel trasporto marittimo di container e nella logistica opera in tutto il mondo, offrendo una vasta gamma di itinerari e navi. Con una flotta moderna e in continua espansione, composta da navi di diverse classi (Lirica, Musica, Fantasia, Meraviglia, Seaside, World Class) MSC offre un’ampia varietà di esperienze a bordo.

Continua a leggere: Spot gruppo FS: l’emozione di essere italiani