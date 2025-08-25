CROCIERE

Ha ripreso la navigazione autonoma la nave da crociera MSC World Europa, ferma da stamattina al largo di Ponza per un’avaria ai motori.

Lo comunica in una nota la compagnia di navigazione, spiegando: “La nave è ora in navigazione autonomamente ed è diretta a Napoli come previsto, con arrivo stimato entro le ore 21:00 di questa sera. Questa sera procederemo con lo sbarco e l’imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, potremo confermare questa partenza solo dopo un’ulteriore ispezione a Napoli al momento dell’arrivo”.

I tecnici della compagnia intervenuti a bordo, secondo quanto si apprende, sono riusciti a far ripartire la propulsione. La Msc è ora scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che è in costante contatto con il comandante della nave. In zona sono arrivati poi i due rimorchiatori partiti dai porti di Gioia Tauro e di Napoli per assistere la nave da crociera e condurla in sicurezza al porto di Napoli.

Che cosa è successo alla nave da crociera MSC

La nave da crociera World Europa della compagnia Msc, questa mattina ha riscontrato un problema di natura elettrica ai motori a 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza, mentre era in navigazione da Genova verso Napoli. La compagnia di navigazione aveva già assicurato: “tutti i servizi a bordo continuano a funzionare regolarmente e non vi sono condizioni che compromettano la sicurezza degli ospiti o dell’equipaggio. I passeggeri, inclusi coloro che devono imbarcarsi a Napoli, sono stati tempestivamente informati del ritardo e ricevono aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione”.

L’ intervento della Guardia Costiera

La nave MSC, è rimasta in avaria a largo di Ponza con a bordo oltre 8500 persone. La guardia costiera è intervenuta prontamente, spiegando: ” La situazione risulta tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo”.

L’invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli, sono stati disposti a scopo precauzionale. Inoltre è stato previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera.

Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l’armatore.

