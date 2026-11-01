CROCIERE

MSC Crociere ed Explora Journeys sono le prime compagnie crocieristiche a essere certificate per l’applicazione della linea guida internazionale ISO 30415:2021 – Human Resources Management – Diversity and Inclusion, a seguito di una valutazione indipendente condotta da RINA, organismo indipendente di valutazione e certificazione. La certificazione riconosce l’impegno , avviato da circa tre anni, di MSC nell’integrazione nei processi aziendali e nelle pratiche di gestione delle risorse umane della norma internazionale ISO 30415. “Siamo davvero orgogliosi di essere il primo Gruppo crocieristico a ottenere questa attestazione da RINA. Questo riconoscimento valorizza il lavoro che abbiamo già portato avanti sulla D&I e, allo stesso tempo, ci offre uno sguardo indipendente su dove possiamo continuare a migliorare. Per noi è soprattutto uno stimolo a continuare su questa strada e fare ancora di più per le nostre persone”, ha dichiarato Magali Bertolucci, Vice President – People Development, Diversity, Inclusion & Wellbeing, Cruise Division of MSC Group. Emanuele Castagno, Executive Vice President Certification di RINA, ha affermato: “MSC Crociere ed Explora Journeys hanno dimostrato una visione chiara e una forte determinazione nel promuovere i principi di diversità e inclusione, distinguendosi per la capacità di tradurre questi valori in iniziative concrete”.

Cosa prevede la norma internazionale ISO 30415:2021 diversità e inclusione

La norma internazionale ISO 30415:2021 fornisce un quadro di riferimento per integrare i principi di diversità e inclusione nei processi organizzativi e nelle pratiche di gestione delle risorse umane. L’attestazione riconosce il percorso intrapreso da MSC Cruises ed Explora Journeys per promuovere e applicare questi principi all’interno della propria organizzazione.

Magali Bertolucci, Vice President – People Development, Diversity, Inclusion & Wellbeing, Cruise Division of MSC Group, ha dichiarato: “La diversità è parte di ciò che siamo. A bordo delle nostre navi e nei nostri uffici lavorano insieme ogni giorno persone che portano con sé culture, background, abilità ed esperienze uniche. Per noi, inclusione significa valorizzare queste differenze e creare un ambiente in cui ciascuno possa sentirsi parte della squadra e dare il meglio di sé”.

MSC Crociere ed Explora Journeys: Il percorso, avviato nel 2023 con una gap analysis e concluso nel 2026 con il conseguimento dell’attestazione, si è articolato in tre anni di confronto, valutazioni, raccolta di evidenze e l’avvio di iniziative volte al miglioramento continuo. Nell’ambito del processo RINA ha condotto verifiche in diverse sedi e a bordo delle navi di MSC per verificare l’allineamento della Compagnia alle linee guida definite dalla norma ISO 30415. Il progetto ha rappresentato una sfida particolarmente significativa, in considerazione della dimensione globale delle attività e della varietà di stakeholder coinvolti in entrambe le realtà.

L’istituzione del Diversity & Inclusion Advisory Committee

L’impegno si concretizza in una serie di iniziative che coinvolgono tutta l’azienda e stakeholder esterni. Tra queste figura l’istituzione del Diversity & Inclusion Advisory Committee, che riunisce esperti e colleghi interni per monitorare regolarmente i progressi e formulare raccomandazioni sui passi successivi. Attraverso un dialogo continuo e workshop con partner e fornitori chiave. Le Compagnie hanno inoltre condiviso buone pratiche e insegnamenti tratti dalle loro esperienze. Sono state inoltre introdotte nuove politiche e procedure HR volte a promuovere l’inclusione in ogni fase del percorso professionale dei dipendenti, dalla selezione e dallo sviluppo di carriera fino alla conclusione del rapporto di lavoro.

L’attestato è stato consegnato formalmente a MSC Cruises il 27 ottobre 2026, a bordo di MSC Grandiosa a La Spezia, alla presenza di Magali Bertolucci, Vice President – People Development, Diversity, Inclusion & Wellbeing, Cruise Division of MSC Group, e di Emanuele Castagno, Executive Vice President Certification di RINA (nella foto in copertina).

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