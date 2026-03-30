CROCIERE

Si è svolto a Palazzo San Giorgio un importante workshop dedicato al valore dell’industria crocieristica, promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. L’evento ha riunito istituzioni, operatori e stakeholder per approfondire il ruolo strategico del comparto crocieristico nei porti di Genova e Savona, evidenziandone le ricadute economiche, occupazionali e industriali sul territorio. Un rapporto che evidenzia il ruolo cruciale del crocierismo per l’economia locale e nazionale, un settore in continua evoluzione che può essere al contempo motore di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e valorizzazione del territorio.

Un settore che integra turismo, industria e innovazione

Al centro dell’incontro la presentazione dello studio “Indagine sulla sostenibilità del settore crocieristico nei porti di Genova e Savona”, realizzato da PTS con il coordinamento scientifico del professor Oliviero Baccelli. L’analisi ha confermato la centralità dei Porti di Genova nel panorama crocieristico nazionale e mediterraneo, sottolineando come il settore rappresenti un perfetto connubio tra turismo, valore industriale e capacità di innovazione.

I risultati 2025

Nel 2025, il comparto ha generato un impatto economico diretto complessivo di 346 milioni di euro tra Genova e Savona, con il 73% di questo valore (255 milioni) legato alle attività di home port, ovvero quelle in cui la nave parte e ritorna nello stesso porto. La spesa complessiva si compone di 157 milioni di euro derivanti dai passeggeri e 189 milioni dalle compagnie crocieristiche, con un contributo occupazionale diretto stimato in circa 2.700 addetti.

Genova e Savona: modelli complementari per due porti strategici

Lo studio mette in luce come le attività di home port siano le più redditizie, grazie a una permanenza più lunga dei passeggeri e a una maggiore attivazione di servizi sul territorio. I porti di Genova e Savona si differenziano ma si completano: Savona registra una prevalenza di traffico home port (53%), mentre Genova concentra il 60% dei passeggeri in transito. Questa complementarità rafforza il sistema portuale ligure, intercettando segmenti di domanda diversi e generando ricadute economiche diversificate.

Per quanto riguarda la spesa dei passeggeri, Genova ha registrato 100 milioni di euro, mentre Savona 57,3 milioni. La spesa media dei passeggeri home port si attesta a 90,7 euro, più del doppio rispetto ai 44,3 euro dei passeggeri in transito.

Le compagnie crocieristiche hanno investito complessivamente 189 milioni di euro, con oltre 134 milioni a Genova e 55 milioni a Savona. L’80% di questa spesa è legata a servizi tecnico-nautici, terminalistici, sicurezza, gestione dei rifiuti e approvvigionamenti, sottolineando il ruolo industriale del crocierismo nel sistema portuale.

La soddisfazione e le prospettive di crescita globale

Oltre l’80% dei passeggeri ha espresso un alto livello di soddisfazione, dichiarando “Mi piace, ci tornerei”, a conferma della qualità dell’esperienza offerta nei porti liguri.

A livello globale, il settore crocieristico è in forte espansione, con 33,7 milioni di crocieristi nel 2025 e previsioni di crescita della flotta del 25% entro il 2035, con 200.000 nuovi posti letto. Questa crescita richiederà servizi sempre più complessi e diversificati, come sottolineato da CLIA.

Innovazione e sostenibilità: il crocierismo come laboratorio della transizione energetica

Il settore si distingue anche per il suo impegno nella sostenibilità e nell’innovazione. Oltre il 60% delle nuove navi utilizza motorizzazioni a gas naturale liquefatto (GNL) o altre tecnologie alternative come metanolo, biofuel e carburanti sintetici. L’implementazione del cold ironing — l’alimentazione elettrica delle navi in porto — rappresenta un ulteriore passo verso la riduzione delle emissioni.

Opportunità per il cluster cantieristico e industriale

Lo studio evidenzia come lo sviluppo del crocierismo generi nuove opportunità per il cluster della cantieristica e del refitting, settore nel quale Genova rappresenta un polo di rilievo nazionale e internazionale.

I panel del workshop: confronto tra istituzioni e operatori

Tre panel hanno animato il workshop. Il primo, “Il valore strategico della cruise industry”, ha visto la partecipazione di importanti figure come Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Luca Sisto (Direttore Generale Confitarma), Leonardo Massa (Vice President Southern Europe MSC) e Roberto Alberti (Chief Corporate Officer Costa Crociere).

Il secondo panel, “Passenger experience e competitività delle destinazioni crocieristiche”, ha coinvolto Alessio Piana (Assessore Regione Liguria), Francesco D’Amico (Direttore Aeroporto di Genova), Alberto Minoia (CEO Stazioni Marittime Genova), Roberto Ferrarini (Vice President Port Terminal Costa Crociere) e Cristina De Gregori (Autorità di Sistema Portuale).

Il terzo panel, “Il futuro delle navi da crociera: innovazione, sostenibilità e nuove traiettorie industriali”, ha visto interventi di Francesco Galietti (CLIA), Marco Ghiglione (Vice Presidente Confindustria Genova), Ferdinando Garrè (Presidente Genova Industrie Navali), Massimo Canesin (Fincantieri) e Maria Garbarini (RINA).

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