CROCIERE

Un itinerario esclusivo tra Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Giappone, a partire da novembre 2025

Costa Crociere annuncia una delle novità più attese per l’inverno 2025/26: la nave Costa Serena torna protagonista con un itinerario inedito e affascinante in Asia, alla scoperta di culture millenarie, paesaggi mozzafiato e città futuristiche.

A partire dal 12 novembre 2025, gli ospiti potranno imbarcarsi da Hong Kong per una crociera di 10 giorni che toccherà quattro Paesi asiatici – Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Giappone – in un’esperienza di viaggio unica e immersiva.

Un viaggio tra tradizione e modernità

La partenza da Hong Kong dà subito il tono del viaggio: tra grattacieli scintillanti e villaggi sospesi nel tempo, i passeggeri potranno ammirare la vista dal Victoria Peak, scoprire il fascino autentico del villaggio di Tai O e lasciarsi conquistare dal celebre dimsum cantonese.

A Keelung, in Taiwan, le atmosfere spirituali dei templi si mescolano ai profumi dello street food, mentre l’isola sudcoreana di Jeju incanta con le sue cascate spettacolari e i mercati locali di Seogwipo.

Busan, con i suoi villaggi colorati, le spiagge urbane e l’imponente Tempio Haedong Yonggungsa a picco sul mare, regala momenti di profonda bellezza e spiritualità.

In Giappone, la crociera approderà a Yatsushiro, nel cuore dell’isola di Kyushu, tra santuari shintoisti, castelli e paesaggi naturali. A Nagasaki, la storia prende forma tra il Peace Park, simbolo di rinascita, i giardini Glover, le isole Dejima e i suggestivi scenari vulcanici della Penisola di Shimabara.

Una nave completamente rinnovata

Costa Serena tornerà in servizio dopo un importante programma di rinnovamento in bacino di carenaggio, previsto per la fine di ottobre 2025. A bordo, gli ambienti ispirati agli dèi dell’Olimpo saranno reinterpretati in chiave contemporanea, con design moderni, spazi più confortevoli e un’estetica sorprendente.

Le novità includono una nuova SPA rigenerante, un’offerta gastronomica ampliata, intrattenimento immersivo e suite ridisegnate, per rendere ogni momento a bordo ancora più indimenticabile.

Asia a portata di crociera: le rotte del 2026

La proposta asiatica non si ferma al solo inverno. Costa Serena opererà nell’area per tutto il 2026, alternando due itinerari di 14 giorni: uno verso Giappone, Taiwan e Corea del Sud, l’altro verso Vietnam, Thailandia, Singapore, Brunei e Filippine. I due viaggi potranno anche essere combinati in un’unica crociera di 28 giorni, per un’immersione totale nel continente asiatico.

Il Giro del Mondo 2026

La stagione si concluderà in grande stile: a ottobre 2026, Costa Serena sarà protagonista del Giro del Mondo Costa, un itinerario esclusivo che porterà gli ospiti attraverso Asia, Oceania e Sud America, con tappe iconiche e destinazioni da sogno.

Le prenotazioni sono già aperte tramite le agenzie di viaggio, sul sito ufficiale www.costacrociere.it, oppure contattando il Customer Center al numero verde 800.588589.

