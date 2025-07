CROCIERE

Un itinerario inedito che attraversa tre continenti in 66 giorni di crociera, 15 Paesi, 26 destinazioni e 14 isole

Costa Crociere presenta il nuovo Giro del Mondo 2026 a bordo di Costa Serena, un itinerario inedito che attraversa tre continenti – Asia, Oceania e Sud America – per un totale di 66 giorni di crociera, 15 Paesi, 26 destinazioni e 14 isole da sogno.

La partenza è prevista il 18 ottobre 2026 da Tokyo, con arrivo a Buenos Aires il 22 dicembre 2026.

L’ inizio del viaggio di Costa Serena: in Oriente

Il viaggio inizierà tra le meraviglie dell’Estremo Oriente, dove i passeggeri potranno esplorare Tokyo con un tour tra i suoi quartieri iconici, le vedute dalla Tokyo Tower e i mercati tradizionali. A Keelung, sarà possibile scoprire il fascino di Taipei, tra modernità e tradizione, mentre a Hong Kong si potrà vivere l’atmosfera vibrante della città con un tour panoramico tra grattacieli e templi.

Proseguendo verso sud, le Filippine offriranno un’immersione nella natura selvaggia, prima di raggiungere Bali, dove è prevista una notte di sosta. Attraversando il Pacifico, si toccheranno isole da sogno come Nouméa, Lifou, Suva, Tonga, Rarotonga e Tahiti, mentre la Pitcairn Islands offriranno un raro sguardo su una delle comunità più isolate del mondo.

La conclusione del viaggio è in Sud America

Il viaggio si concluderà in Sud America, tra i paesaggi spettacolari della Patagonia e della Terra del Fuoco. A San Antonio, in Cile, sarà possibile visitare Santiago con un tour tra i suoi luoghi simbolo o seguire le orme di Pablo Neruda. Altre tappe saranno: Valparaíso e Viña del Mar, Ushuaia, e Puerto Madryn,

Segmenti di viaggio acquistabili separatamente

Il Giro del Mondo di Costa Serena sarà disponibile anche in tre segmenti acquistabili separatamente:

• Tokyo – Sydney (26 giorni)

• Sydney – San Antonio (Santiago) (27 giorni)

• San Antonio – Buenos Aires (15 giorni)

A bordo di Costa Serena

Il prossimo novembre Costa Serena sarà sottoposta ad un programma di refit in “dry dock” al termine del quale la nave sarà rientrerà in servizio completamente evoluta, con ambienti e features in linea con le più recenti innovazioni introdotte sulle altre unità.

A bordo della nave gli ospiti troveranno una nuova, vivace e contemporanea food court con ristoranti e bar innovativi, come il ristorante Archipelago con menu di tre chef stellati, la Pizzeria Pummid’Oro e il Sushino@Costa, un design fresco e moderno per i ristoranti principali, piscine e bar, oltre alla nuova SOLEMIO SPA per una piacevole pausa di relax.

