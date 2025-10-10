CROCIERE

MSC Crociere rafforza la sua presenza nelle isole dell’Atlantico con un nuovo affascinante itinerario per l’inverno 2025-2026 a bordo di MSC Musica, alla scoperta di sei isole tra Madeira e l’arcipelago delle Canarie. Un viaggio che unisce paesaggi spettacolari, patrimoni culturali e biodiversità uniche.

MSC Musica: partenza e ritorno

La partenza e il ritorno sono previsti a Funchal, capitale di Madeira, celebre per i suoi giardini botanici e le scogliere a picco sull’oceano, dove la vegetazione subtropicale offre un panorama unico e fioriture continue lungo tutto l’anno.

Da qui la rotta si sposta verso Tenerife, dominata dal Teide, il vulcano più alto di Spagna, che sovrasta spiagge dorate, piccoli centri urbani e sentieri escursionistici, offrendo un perfetto esempio di territorio vulcanico abitato e di paesaggi in continua trasformazione.

A Lanzarote, le colate laviche e le formazioni vulcaniche modellano un ambiente che si integra con le architetture progettate da César Manrique, armonizzando arte e natura. Fuerteventura si distingue per le sue lunghe spiagge e le dune che si estendono verso l’oceano, scenari quasi desertici che ospitano fauna e flora adattate a un clima secco e ventoso.

La Palma e Gran Canaria

A La Palma, conosciuta come “Isla Bonita”, sentieri tra crateri vulcanici e case color pastello raccontano un paesaggio rigoglioso e preservato. Infine, Gran Canaria mostra un contrasto tra spiagge urbane, quartieri storici e mercati locali, combinando la vitalità della capitale Las Palmas con i piccoli villaggi che conservano tradizioni antiche.

Oltre ai panorami spettacolari, l’itinerario permette di osservare le differenze ecologiche e culturali tra i due arcipelaghi: dalla vegetazione subtropicale di Madeira alle coste vulcaniche delle Canarie, dalle città storiche ai villaggi immersi nella natura.

Sei isole diverse si raccontano attraverso i loro elementi distintivi, dai panorami naturali alla cultura locale, offrendo una visione concreta e precisa della varietà e della ricchezza di territori unici al mondo.

Questa crociera firmata MSC Crociere rappresenta molto più di un semplice viaggio: è un’esperienza completa che unisce esplorazione, comfort e scoperta culturale. A bordo di MSC Musica, gli ospiti possono godere di un servizio impeccabile, intrattenimento di qualità e una gastronomia internazionale, il tutto mentre si lasciano guidare attraverso paesaggi mozzafiato e destinazioni ricche di fascino.

L’itinerario tra Madeira e le Canarie è pensato per chi desidera vivere l’Atlantico in tutta la sua varietà, tra natura selvaggia, tradizioni locali e atmosfere esotiche, il tutto con l’affidabilità e l’eleganza che da sempre contraddistinguono MSC Crociere. Un’opportunità perfetta per trasformare l’inverno in un momento di scoperta, relax e meraviglia.

