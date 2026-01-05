NAVE

La crociera MSC parte oggi da Genova e dà ufficialmente il via al giro del mondo in 132 giorni e 46 tappe, il più lungo mai organizzato dalla compagnia.

Questa sera, infatti, MSC Crociere inaugura un viaggio senza precedenti che attraverserà oceani e continenti, coinvolgendo 2.300 ospiti di 60 nazionalità e toccando 33 Paesi in poco più di quattro mesi di navigazione.

La crociera MSC giro del mondo più lunga di sempre

Il cuore di questa avventura è MSC Magnifica, che salpa dal porto di Genova per un itinerario record da 40.000 miglia nautiche, pari a circa 74.000 chilometri. Una distanza che equivale quasi al doppio della circonferenza terrestre e che rende questa World Cruise un evento unico nel panorama delle crociere internazionali.

Il ritorno a Genova è previsto il 16 maggio, al termine della settima MSC World Cruise, che quest’anno è più lunga di circa dieci giorni rispetto alle edizioni precedenti.

La crociera MSC dal Mediterraneo ai Caraibi

Il giro del mondo della crociera MSC inizia nel Mediterraneo occidentale con le prime soste a Marsiglia e Barcellona. Dopo il passaggio delle Colonne d’Ercole, MSC Magnifica raggiunge Funchal prima di dirigersi verso i Caraibi meridionali, con tappe alle Barbados, in Colombia e in Costa Rica.

Uno dei momenti più spettacolari dell’itinerario è l’attraversamento del Canale di Panama, un’opera ingegneristica che permette alla nave di superare un dislivello di circa 27 metri grazie al sistema delle chiuse, evitando la circumnavigazione dell’America del Sud.

La crociera MSC nel Pacifico e in Oceania

Una volta entrata nell’Oceano Pacifico, la crociera MSC risale la costa dell’America Centrale, toccando Guatemala e Messico, fino a raggiungere San Diego e Los Angeles. Dalla California la nave riparte verso le Hawaii, la Polinesia e le isole Samoa e Fiji, attraversando alcune delle aree oceaniche più affascinanti al mondo.

Il viaggio prosegue poi verso la Nuova Zelanda e l’Australia, con tappe ad Auckland, Wellington e Sydney, offrendo agli ospiti un’alternanza unica tra natura incontaminata e grandi città costiere.

La crociera MSC in Asia tra metropoli e tradizioni

Dall’Oceania la crociera MSC giro del mondo punta verso l’Asia, con scali in Taiwan e nelle Filippine prima di raggiungere il Giappone. Dopo Tokyo, MSC Magnifica fa rotta verso la Corea del Sud, Shanghai e Hong Kong, entrando nel cuore economico e culturale dell’Estremo Oriente.

L’itinerario prosegue nel Sud-Est asiatico con tappe in Vietnam, Singapore e Malesia, consentendo agli ospiti di vivere un’esperienza completa tra tradizioni millenarie, modernità e paesaggi iconici.

La crociera MSC nell’Oceano Indiano e il rientro

Nella fase finale del viaggio, la crociera MSC attraversa l’Oceano Indiano con soste alle Seychelles, a Mauritius e a Réunion. Dopo la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza, MSC Magnifica fa scalo a Città del Capo, Walvis Bay e Capo Verde, prima di rientrare nel Mediterraneo.

Il 16 maggio la nave completerà il giro del mondo tornando a Genova, chiudendo un itinerario che rappresenta uno dei viaggi marittimi più lunghi mai realizzati.

La crociera MSC e le parole di Fabio Candiani

A sottolineare la portata eccezionale di questo progetto è Fabio Candiani, Direttore Vendite di MSC Crociere. Candiani ha evidenziato come questa edizione rappresenti il viaggio più lungo mai organizzato dalla compagnia, con una distanza percorsa quasi doppia rispetto alla circonferenza terrestre e con destinazioni spesso difficilmente raggiungibili con una vacanza tradizionale.

La crociera MSC e le novità del giro del mondo 2027 e 2028

MSC Crociere guarda già alle prossime edizioni. Le crociere MSC giro del mondo 2027 e 2028, in partenza sempre da Genova il 5 gennaio, presenteranno itinerari completamente diversi. La principale novità sarà la possibilità di vivere l’intera esperienza all’interno dell’MSC Yacht Club, un’area esclusiva con suite di lusso, servizio maggiordomo e concierge attivi 24 ore su 24, ristorazione gourmet e servizi personalizzati.

Nel 2027 è prevista una doppia esplorazione di Atlantico e Pacifico, mentre nel 2028 la nave tornerà a circumnavigare il globo con il passaggio nei canali di Panama e di Suez e nuove tappe in Thailandia, Cambogia, India e nella penisola arabica.

La crociera MSC come esperienza senza precedenti

La crociera MSC che parte oggi da Genova con il giro del mondo in 132 giorni e 46 tappe ridefinisce il concetto stesso di viaggio marittimo. Durata record, itinerari iconici e un livello di comfort elevato confermano ancora una volta il ruolo centrale di MSC Crociere nel panorama globale del turismo crocieristico.

Leggi anche: Alla scoperta dell’Atlantico con MSC: sei Isole tra Madeira e Canarie