NAVE

Conflitto Iran: Il Critical Incident Stress Managment (CISM) si è riunito, in modo ristretto e permanente, presso il Ministero dei Trasporti per l’aggiornamento sulla sicurezza marittima internazionale. L’aggravarsi della crisi in Medio Oriente ha reso necessario fare il punto sui possibili riflessi sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e per le rotte che collegano il Mediterraneo all’Indo-Pacifico.

All’incontro, presieduto dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, hanno partecipato i rappresentanti del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero degli Interni, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comando operativo di Vertice Interforze e delle principali associazioni dell’armamento nazionale.

Il focus sulla sicurezza marittima

Il focus della riunione è stato il livello di security marittima, già in vigore, nelle aree più sensibili per la navigazione nel Mar Rosso, nel Golfo Persico e nelle aree del Golfo di Oman. Lo scenario del conflitto in Iran che si sta allargando in modo preoccupante a tutta l’area, rende necessario innalzare le misure di sicurezza, che restano rafforzate nei porti dell’area mediorientale e nelle zone interessate dalle tensioni regionali.

Sono state inoltre esaminate misure integrative di sicurezza per le navi di bandiera italiana che operano in aree a rischio, con l’applicazione rafforzata delle procedure previste dal codice ISPS Il Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), una normativa internazionale obbligatoria, in vigore dal 1° luglio 2004, volta a rafforzare la sicurezza marittima definendo tre livelli di sicurezza.e l’utilizzo della metodologia di valutazione combinata del rischio safety-security introdotta dal Comando generale delle Capitanerie di porto. Il codice ISPS stabilisce misure per prevenire atti di terrorismo, sabotaggio e pirateria su navi passeggeri, navi da carico. La sicurezza riguarda, in questa circostanza, le navi commerciali che sono rimaste bloccate nel Golfo Persico e la nave MSC Euribia con 583 passeggeri a bordo

La collaborazione per assicurare la sicurezza delle catene logistiche nelle aree del conflitto in Iran

Nel corso del confronto, infatti, è stato ribadito come il MIT continui a operare in stretto coordinamento con tutte le amministrazioni competenti e con gli operatori del settore per monitorare l’evoluzione della situazione geopolitica e garantire condizioni di sicurezza adeguate lungo le principali rotte commerciali.

Un contributo fondamentale è assicurato dall’attività della Marina Militare, impegnata in coordinamento con partner europei e internazionali nella tutela della libertà di navigazione e della sicurezza degli equipaggi nelle aree maggiormente esposte alle tensioni regionali.

L’incontro ha confermato la volontà delle istituzioni di mantenere alta l’attenzione su un dossier strategico per il Paese, in una fase in cui la stabilità delle rotte marittime rappresenta un elemento chiave per la sicurezza e la resilienza delle catene logistiche europee.