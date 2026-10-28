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Confitarma celebra i suoi 125 anni legando l’importante anniversario agli 80 anni della nascita della Repubblica, questo il motivo della presenza del Presidente Sergio Mattarella all’assemblea pubblica del 27 ottobre.

Nel richiamare la nascita di Confitarma nel 1901, il presidente Zanetti ha sottolineato l’importanza dell’associazione degli armatori nel tessuto industriale italiano. In particolare nella ricostruzione dopo le due guerre mondiali a cui gli armatori hanno pagato un tributo enorme in termini di distruzione di mezzi e di perdite umane.

“La forza marittima dell’Italia è parte della sua forza industriale e della sua coesione. Questa storia ci aiuta a comprendere le trasformazioni in corso e ci affida una responsabilità per il futuro”, dichiara il presidente Zanetti nel discorso all’Assemblea, anticipando il senso profondo del suo discorso. Un discorso programmatico che parte dalla gloriosa storia di Confitarma, per anticipare gli obiettivi per il futuro dell’Associazione come emblema della coesione nazionale. Un futuro declinato in quattro punti principali: Sicurezza e libertà della navigazione; Transizione energetica; Competitività dell’armamento italiano; Lavoro, relazioni industriali e formazione. Quattro punti cardine dell’azione di Confitarma per affrontare le sfide che, in tempi di grande incertezza come quelli attuali, servono come faro per guidare l’industria armatoriale che ha necessità di sostegno e di regole chiare e certe per continuare ad essere un punto di riferimento per la coesione nazionale. “Signor Presidente, la Sua presenza ci richiama al valore dell’unità nazionale, che passa anche da quella industriale, alla quale noi contribuiamo, ad esempio, collegando le isole alla terraferma e dando continuità agli scambi con l’estero da cui dipendono lavoro e sviluppo del nostro Paese”, ha dichiarato Zanetti rivolgendo il suo appello al Presidente Mattarella.

“L’economia del mare nel nostro Paese genera quasi 225 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalenti a oltre l’11% del PIL nazionale. Il trasporto marittimo rappresenta il motore trainante con un moltiplicatore pari a 2,7. Un dato su tutti: circa il 60% del commercio estero italiano viaggia via nave”, continua Zanetti citando alcuni significativi dati economici.

L’impegno di Confitarma in quattro punti: sicurezza e libertà della navigazione, transizione energetica, competitività dell’armamento, lavoro e formazione.

La sicurezza e la libertà di navigazione sono la condizione essenziale per svolgere le attività. In un’epoca di incertezza dovuta alle guerre in Mar Nero, Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz, non basta adattarsi modificando le rotte per proteggere equipaggi e mezzi. “Chiediamo alla politica di farsi promotore, in Europa, di

un’Alleanza per la sicurezza e la libertà di navigazione. La Marina Militare, le nostre Forze Armate e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera svolgono un ruolo fondamentale a tutela della navigazione. A loro va il nostro ringraziamento. L’Italia sta facendo la propria parte; occorre rafforzare l’impegno europeo”, spiega Zanetti.

La Transizione energetica, Zanetti: le Autostrade del Mare

La seconda priorità è realizzare la transizione energetica del trasporto marittimo. Per Confitarma la revisione degli ETS non è sufficiente a garantire la competitività, occorre avere regole condivise, senza sovrapposizioni e

distorsioni della concorrenza e un percorso chiaro per il superamento del prelievo europeo in presenza di un sistema globale equivalente adottato in sede IMO, l’Organizzazione marittima internazionale. Sarebbe

inaccettabile che l’industria del trasporto marittimo venisse penalizzata da una doppia tassazione. Le stime di Confitarma valutano che l’ETS costerà all’armamento europeo oltre 16 miliardi di euro nel triennio 2024-2026 e circa 10 miliardi l’anno dal 2027. Di cui soltanto il 10 per cento di queste risorse tornerà al settore marittimo tra il 2030 e il 2040. La neutralità tecnologica e i biocarburanti non sono l’unica via, servono fondi in ricerca e sviluppo per rendere accessibili i biocarburanti e mantenere aperte opzioni come metanolo, ammoniaca, idrogeno, elettrico e, in futuro, il nucleare.

Con le Autostrade del Mare, gli armatori hanno anticipato le sfide ambientali con il trasferimento delle merci dalla strada al mare, contribuendo alla nascita Ecobonus, Marebonus e Sea Modal Shift: “Proponiamo un Patto nazionale per la transizione energetica marittima,

che riunisca Istituzioni, armatori, produttori di energia, industria motoristica e cantieristica, per definire una strategia condivisa. Impegniamoci tutti in un’esecuzione disciplinata e rigorosa”.

La Competitività: occorre una regia nazionale

La Competitività dell’armamento italiano rappresenta una condizione essenziale per favorire gli investimenti, la crescita e l’occupazione nel Paese. Tuttavia, l’industria marittima nazionale si trova a fare i conti con un quadro normativo complesso e ridondante che ne frena il potenziale. Chi investe con orizzonti decennali ha bisogno di regole stabili, procedure snelle e un accesso agevolato a capitali e strumenti finanziari adeguati

Una delle sfide più urgenti è il forte calo di attrattività della bandiera italiana. Fenomeno accentuato dall’estensione dei benefici fiscali e previdenziali ad altre bandiere europee, che ha evidenziato il peso della burocrazia italiana, stimato in un sovraccosto che può raggiungere i 400 mila euro all’anno per singola nave.

A fronte di questa crisi, spiega Zanetti, una politica industriale efficace è possibile come accadde tra gli anni Ottanta e Novanta. Lo sforzo comune portò prima alle norme sul bareboat charter nel 1989 e, successivamente, alla svolta decisiva del Registro Internazionale (1998) e della Tonnage Tax, strumenti fondamentali che permisero il rilancio e lo sviluppo dell’armamento italiano. Occorre una regia nazionale pienamente pubblica, che rimanga tale anche in futuro, con competenze chiare rispetto alle Autorità di Sistema Portuale.

Lavoro, relazioni industriali e formazione: attrarre i giovani

Dalla professionalità delle persone che ogni giorno lavorano sulle nostre navi e nelle nostre imprese dipende la sicurezza e la qualità del servizio. Il dialogo con le Organizzazioni Sindacali appartiene alla storia di Confitarma, creando un quadro normativo che valorizzi l’autonomia collettiva e offra certezza a imprese e lavoratori, nel pieno rispetto delle competenze delle istituzioni e dell’autonomia della magistratura.

Guarda al futuro non può prescindere dai giovani: “lavoriamo a professioni del mare più accessibili e attrattive, superando norme a volte anacronistiche e rafforzando la collaborazione tra mondo del lavoro, imprese, istituti nautici, ITS e università.

La transizione energetica e l’intelligenza artificiale richiedono nuove competenze e formazione continua. Ogni investimento nelle navi deve accompagnarsi a un investimento nella professionalità di chi vi lavora