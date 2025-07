NAVE

Il Cluster Trasporti ha ufficialmente avviato i lavori del WG Mare, il Working Group dedicato a settore e trasporto marittimo, con un primo incontro tenutosi il 21 luglio 2025.

L’appuntamento del Working Group Mare del Cluster Trasporti ha rappresentato un momento strategico per raccogliere osservazioni, condividere proposte e identificare le priorità operative e progettuali del settore marittimo, tracciando la rotta per le attività che verranno avviate già a partire da settembre 2025.

WG Mare Cluster Trasporti: gruppo di lavoro per il trasporto marittimo

Ad aprire i lavori del gruppo di lavoro WG Mare è stato Ennio Cascetta, Presidente del Cluster Trasporti, che ha sottolineato il valore dei Working Group tematici come strumenti per orientare l’innovazione e supportare il sistema nazionale dei trasporti in un momento di profonde trasformazioni tecnologiche e normative.

In questo quadro, il WG Mare si propone come un punto di riferimento per il settore marittimo, chiamato a confrontarsi con sfide strategiche come sostenibilità, digitalizzazione e intermodalità.

Il Cluster Trasporti, come ricordato da Cascetta, sintetizza periodicamente i risultati dei lavori nei suoi position paper, utili per fornire indicazioni concrete a policymaker, imprese e centri di ricerca. Tra gli ultimi documenti pubblicati, spiccano quelli dedicati all’automotive e al trasporto passeggeri.

Obiettivi del WG Mare e priorità tecnologiche

Il Cluster Manager Piersandro Trevisan ha illustrato il programma e gli obiettivi del WG Mare del Cluster Trasporti, evidenziando l’impegno a costruire un ecosistema collaborativo tra attori pubblici, industriali e accademici.

Alessandro Iafrati (CNR e comitato CISG) ha invece presentato le prime proposte operative, richiamando la necessità di collaborazioni sinergiche, come quella con il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), e di un forte ancoraggio ai programmi europei di ricerca.

A seguire, Paola Gualeni (Università di Genova e Consiglio Scientifico del Cluster) ha delineato le priorità tecnologiche del comparto: alleggerimento dei materiali per la cantieristica navale, decarbonizzazione, uso di carburanti alternativi e applicazione del metodo Life Cycle Assessment (LCA) per valutare l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita di navi e infrastrutture.

Tecnologie digitali e automazione del trasporto marittimo

Uno dei focus principali del WG Mare del Cluster Trasporti riguarda la digitalizzazione del trasporto marittimo. Si è discusso dell’impiego di:

Decision Support System (DSS) per supportare le scelte gestionali e strategiche,

per supportare le scelte gestionali e strategiche, Digital Twin per la modellazione e il monitoraggio delle prestazioni delle navi,

per la modellazione e il monitoraggio delle prestazioni delle navi, Guida autonoma (Unmanned Guidance) e sensoristica di bordo.

Tutti elementi fondamentali per rendere il comparto più efficiente, sicuro e sostenibile, anche alla luce della varietà dei mezzi coinvolti (dalle grandi navi alle imbarcazioni da diporto).

Le priorità tematiche emerse nel WG Mare del Cluster Trasporti

Tra i temi prioritari individuati dal WG Mare, ecco i principali ambiti operativi su cui il Cluster Trasporti concentrerà le attività dei prossimi mesi:

Sostenibilità e carburanti alternativi

Uso di carburanti low carbon per navi e porti (inclusi GNL, idrogeno verde, biocarburanti, e-fuel).

per navi e porti (inclusi GNL, idrogeno verde, biocarburanti, e-fuel). Decarbonizzazione della cantieristica navale .

. Risposta al sistema ETS e alla normativa europea .

. Manutenzione predittiva e ottimizzazione dei costi di gestione.

Logistica portuale e intermodalità

Adeguamento delle infrastrutture portuali e potenziamento dei servizi.

e potenziamento dei servizi. Integrazione tra trasporto marittimo, ferroviario e stradale.

Materiali e costruzioni navali

Ricerca e sviluppo su materiali innovativi per alleggerire le strutture e ridurre l’impatto ambientale.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale

Progettazione e servizi digitali per la gestione e la sicurezza.

Sistemi di monitoraggio avanzato, automazione della navigazione e sensoristica di bordo.

Tavola rotonda del trasporto marittimo

Durante la tavola rotonda centrale del gruppo di lavoro WG Mare del Cluster Trasporti, associazioni di categoria, aziende, enti di ricerca e università hanno condiviso progetti e istanze operative. Tra i temi più dibattuti:

Il ruolo strategico dei porti intelligenti , sempre più digitalizzati e automatizzati.

, sempre più digitalizzati e automatizzati. La necessità di investire nella formazione del personale , in particolare piloti e tecnici specializzati.

, in particolare piloti e tecnici specializzati. L’integrazione tra navi e porti nel segno della guida autonoma e della sostenibilità.

nel segno della guida autonoma e della sostenibilità. L’impiego di sistemi ibridi e l’estensione dell’uso delle batterie anche alle infrastrutture portuali.

e l’estensione dell’uso delle anche alle infrastrutture portuali. L’importanza di una mappatura delle tecnologie emergenti, con focus sul refitting delle navi.

Infine, forte attenzione è stata riservata alla transizione energetica, con l’obiettivo di garantire la disponibilità di carburanti alternativi nei porti, attraverso adeguati investimenti in infrastrutture di bunkeraggio e stoccaggio.

