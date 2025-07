NAVE

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera celebra quest’anno un anniversario significativo: 160 anni di storia al servizio dell’Italia e del mare.

La ricorrenza sottolinea il ruolo cruciale che questo Corpo svolge nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione e nella protezione dell’ambiente marino. Ne avevamo parlato qui.

Capitanerie di porto, un percorso lungo 160 Anni

Le Capitanerie di Porto nascono con il Regio Decreto del 20 luglio 1865, firmato da Re Vittorio Emanuele II. Fin dalla sua istituzione, il Corpo è nato come un’amministrazione marittima polivalente, con compiti che spaziavano dalla disciplina del personale marittimo alla sicurezza dei porti e delle coste.

Nel corso dei decenni, le sue funzioni si sono evolute e ampliate, in particolare con l’attribuzione, nel 1989, del ruolo di Guardia Costiera. Questo passaggio ha consolidato il suo impegno primario nella ricerca e soccorso in mare (SAR – Search and Rescue), nel contrasto all’inquinamento marino, nel controllo della pesca e nella vigilanza sul rispetto delle normative marittime e portuali.

Ruolo e funzioni attuali delle capitanerie di porto

Oggi, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è un’organizzazione complessa e altamente specializzata, che opera sotto la duplice dipendenza funzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per compiti amministrativi e operativi legati a navigazione, porti e sicurezza marittima) e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (per la tutela dell’ambiente marino e costiero).

Nel futuro sono contemplate nuove sfide come la digitalizzazione dei servizi marittimi, l’adeguamento alle normative ambientali più stringenti e la gestione dei flussi migratori via mare.

Gli auguri del del mondo politico

“Auguri al Corpo delle Capitanerie Di Porto – Guardia Costiera. Da 160 anni un pilastro fondamentale per la comunità marittima. Dalla sicurezza della navigazione alla tutela dell’ambiente marino, ogni giorno, con impegno, dedizione e professionalità, garantisce legalità, controllo e servizio al cittadino”, questi gli auguri del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha dichiarato invece ieri: “Il Corpo delle Capitanerie di Porto oggi celebra 160 anni di storia, impegno e servizio al Paese. Da oltre un secolo e mezzo, è una istituzione che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza in mare, la protezione dell’ambiente marino e l’assistenza a chi si trova in difficoltà. Il lavoro competente e silenzioso dei suoi uomini è garanzia di legalità e concreta umanità in scenari complessi ed impegnativi: i nostri mari, le nostre coste e i nostri porti. Buon anniversario, Guardia Costiera. L’Italia è orgogliosa di voi”.

Infine, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato ieri sui social: ”In occasione del suo 160º anniversario di storia, rivolgo un augurio sentito al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, presidio insostituibile dei nostri mari e delle nostre coste. Il lavoro svolto ogni giorno, con competenza, senso del dovere e spirito di sacrificio, rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza, la legalità e la tutela ambientale. A tutte le donne e agli uomini del Corpo, la mia più sincera riconoscenza e quella del Senato della Repubblica”.

Continua a leggere: Alta Velocità Napoli-Bari: completato scavo galleria Casalnuovo