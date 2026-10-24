NAVE

L’Osservatorio socioeconomico “Imprese, Lavoro, Valore” nasce dalla collaborazione tra l’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Confindustria Genova e Unione Industriali Savona, con l’obiettivo di conoscere le specifiche dell’industria navale, sviluppando le capacità produttive e incentivando la formazione di lavoratori in grado di proseguire e migliorare le competenze in ambito cantieristico. Il primo rapporto dell’Osservatorio, presentato a Genova il 16 ottobre, evidenzia che il settore cantieristico ha una produzione di circa 2 miliardi di euro ed oltre 10 mila occupati. “Con Confindustria Genova e Unione Industriali Savona abbiamo assunto un impegno comune: dare continuità alla conoscenza di questo settore e mantenerlo al centro dell’attenzione delle istituzioni”, ha dichiarato il Presidente Matteo Paroli. L’obiettivo condiviso è consolidare nel tempo uno strumento utile alle imprese e alle istituzioni per accompagnare l’evoluzione di una filiera rilevante per l’economia ligure e per l’industria marittima nazionale. Edoardo Rixi: “I numeri della cantieristica ligure dimostrano quanto sia strategico mettere le Autorità portuali nelle condizioni di programmare meglio, investire nelle infrastrutture e rispondere alle esigenze delle imprese. La sfida è trasformare questo patrimonio di competenze in nuove opportunità di sviluppo, superando i limiti infrastrutturali e la carenza di professionalità specializzate”.

L’Osservatorio su Genova e Savona-Vado Ligure

Il lavoro di rilevazione e analisi continuativa dedicato alle attività di costruzione e riparazione navale e nautica dei porti di Genova e Savona–Vado Ligure mette in evidenza una componente dell’economia ligure che contribuisce al posizionamento dell’Italia nella cantieristica internazionale, attraverso produzioni, servizi e competenze specialistiche. Le dimensioni di questa realtà sono: circa 2 miliardi di euro di valore della produzione nel 2024, oltre 500 milioni di euro di valore aggiunto e più di 10 mila occupati diretti e indiretti. L’Osservatorio sarà aggiornato nel tempo per leggere l’andamento delle imprese e del lavoro, individuare fabbisogni e criticità e valutare le condizioni di competitività del settore.

Il rapporto analizza quattro comparti: costruzione navale, riparazione navale, costruzione nautica e riparazione nautica. A Genova il valore della produzione raggiunge circa 1,9 miliardi di euro. A Savona–Vado Ligure supera i 50 milioni di euro, con una prevalenza delle attività di costruzione nautica. In entrambi gli ambiti, il valore della produzione risulta in crescita rispetto al 2021.

Il sistema comprende grandi imprese capocommessa e una rete di aziende specializzate di cui oltre la metà delle imprese è di piccole dimensioni. I rapporti di fornitura e subfornitura collegano le attività portuali a una filiera più ampia, che contribuisce alla realizzazione di lavorazioni complesse e diversificate.

Questa organizzazione si riflette sull’occupazione con circa 4.400 addetti diretti e 6 mila indiretti, con oltre sessanta specializzazioni professionali censite. Accanto a carpentieri, saldatori, elettricisti e meccanici operano progettisti, tecnici e figure di coordinamento delle commesse.

L’occupazione in costruzione e riparazione a Genova è 90 volte superiore alla media nazionale

Il focus sul distretto genovese evidenzia un’incidenza dell’occupazione nella costruzione e riparazione navale e nautica oltre nove volte superiore alla media nazionale. Un indicatore che misura quanto queste attività caratterizzino il tessuto produttivo locale.

La concentrazione delle imprese e la presenza di infrastrutture comuni, a partire dai bacini di carenaggio, favoriscono l’integrazione delle lavorazioni e la circolazione delle competenze. Il rapporto rileva, al tempo stesso, un’elevata saturazione dei bacini e una domanda potenziale aggiuntiva che incontra limiti nella disponibilità di spazi e nella capacità degli impianti.

Aree operative, accosti e bacini adeguati alle dimensioni delle navi costituiscono quindi elementi centrali per le prospettive industriali del settore e per il confronto sulle scelte di pianificazione portuale.

La difficoltà di reperire personale qualificato

Dalle interviste emerge, però, una difficoltà nel reperire personale qualificato, soprattutto nei mestieri tecnici e artigianali, insieme a una crescente domanda di figure capaci di integrare preparazione tecnica e capacità gestionali. Elettronica, nuovi impianti e tecnologie di bordo si affiancano alle professionalità tradizionali, ampliando i fabbisogni delle imprese.

Il raccordo con il sistema formativo, l’esperienza pratica in azienda e la conoscenza delle opportunità professionali da parte dei giovani rappresentano altrettanti ambiti di lavoro per sostenere il ricambio generazionale e la trasmissione delle competenze.

Su queste dimensioni proseguirà l’attività dell’Osservatorio, attraverso aggiornamenti periodici degli indicatori e approfondimenti tematici, anche su innovazione, ambiente e sicurezza. L’obiettivo condiviso è consolidare nel tempo uno strumento utile alle imprese e alle istituzioni per accompagnare l’evoluzione di una filiera rilevante per l’economia ligure e per l’industria marittima nazionale.

Confindustria Genova e Unione Industriali Savona: conoscere il comparto e valorizzare la Blue Economy

Marco Ghiglione, vicepresidente Confindustria Genova, con delega all’Industria del Porto di Genova e del Tigullio: “Abbiamo colto l’opportunità offerta dal presidente Paroli e dal suo team di contribuire all’istituzione dell’Osservatorio per far conoscere il valore della produzione, dell’occupazione, dell’indotto creato sul territorio dalle aziende del comparto di costruzione e riparazione navale e nautica del porto di Genova; un comparto nato nel dopoguerra con una filiera di imprese super specializzate che gravitavano intorno ai bacini di carenaggio e che rappresenta, oggi, una delle poche realtà industriali della città dove si continua a investire”.

Caterina Sambin, presidente Unione Industriali Savona: “Appoggiamo anche noi questa iniziativa della Autorità di Sistema perché valorizza un comparto della Blue economy, quello industriale della Cantieristica che costituisce una eccellenza Italiana e un possibile asset di sviluppo per il contesto industriale del Porto”.

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