Giovanni Acampora è stato riconfermato oggi a Roma Presidente di Assonautica Italiana per il quinquennio 2026 -2031. In continuità con il lavoro di Assonautica, gli obiettivi sono chiari: rafforzare la presenza sul territorio e nelle istituzioni, mantenendo come bussola la Blue Economy.

Assonautica italiana ha rieletto Giovanni Acampora

L’Assemblea dei Soci, composta dalle Assonautiche territoriali, dal sistema camerale e da Unioncamere Nazionale e coordinata dal Segretario Generale Antonio Bufalari ha eletto all’unanimità il presidente Giovanni Acampora, per i prossimi cinque anni.

“Entriamo in una fase nuova in cui, grazie al completamento del percorso di consolidamento gestionale, Assonautica potrà valorizzare pienamente il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforzando la presenza nei territori e nelle istituzioni. La Blue Economy rappresenta una delle leve strategiche per lo sviluppo del Paese. Assonautica continuerà a essere un interlocutore autorevole e propositivo per il sistema camerale, il Governo e gli operatori del settore”, ha dichiarato Giovanni Acampora.

Gli obiettivi di Assonautica italiana

Negli ultimi anni Assonautica ha consolidato la propria autorevolezza istituzionale, contribuendo ai lavori del Dipartimento per le Politiche del Mare e supportando Governo ed enti locali nella definizione delle politiche per la Blue Economy, con particolare attenzione a semplificazione normativa, tutela ambientale, digitalizzazione e applicazioni dell’intelligenza artificiale.

>Sono stati avviati protocolli d’intesa con Unioncamere, il Polo Nazionale della Subacquea, la Federazione Italiana Vela, l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare e il Ministero del Turismo. La nuova Presidenza lavorerà alla finalizzazione di ulteriori accordi con ISPRA, ANCIM e Lega Navale Italiana, valorizzando il ruolo dell’Advisory Board come luogo di progettazione condivisa.

I dossier legislativi

Assonautica continuerà inoltre a seguire i principali dossier legislativi, tra cui il ddl “Risorsa Mare”, la riforma delle concessioni demaniali marittime, la normativa sui Marina Resort e i regolamenti attuativi della legge “Salva Mare”. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle acque interne, settore strategico per il turismo e l’economia locale.

>Un ruolo centrale continuerà a essere svolto dal Blue Forum Italia Network, organizzato con la Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Informare/Ossermare e Unioncamere, ormai punto di riferimento istituzionale per il Cluster Marittimo italiano.

Il Consiglio eletto

Sono stati eletti all’unanimità nel Consiglio Direttivo in rappresentanza del territorio nazionale:

Ciulla Andrea, De Gioia Roberto, Di Filippo Francesco, Giancarlo Cerisola, Maglio Maurizio, Molinari Gianluigi, Masiero Marino, Pesto Fabio, Sabatini Gino, Nigro Imperiale Domenico, Conoci Giovanni, Danese Giuseppe, Toninato Rudy.

In rappresentanza di Unioncamere subentra ad Amedeo del Principe, il Vicesegretario Generale Tiziana Pompei.

Il presidente ha altresì anticipato che procederà a breve ad indicare i vicepresidenti con relative deleghe, ma anche la volontà di estendere il numero dei componenti del Direttivo al fine di consentire una più ampia partecipazione.

Il Collegio dei Revisori è composto dal dott. Francesco Caldiero con funzioni di Presidente, membri effettivi dott. Salvatore Di Cecca e il dott. Marco Di Nucci, come membri supplenti il dott. Alessandro Fasciani e la dott.ssa Maria Teresa Corrado.

Il Collegio dei Probiviri è costituito dall’avv. Paolo Lorenzo Gamba con funzioni di Presidente, l’avv. Andrea Di Croce e la dott.ssa Sonia Mazzucco, membri supplenti la dott.ssa Alba Rosito e l’avv. Federica Turco.

>La nuova Presidenza punta a rafforzare la presenza delle Assonautiche provinciali e interprovinciali, sostenendo la nascita di nuove realtà in collaborazione con le Camere di Commercio.

Nel prossimo quinquennio Assonautica rafforzerà la propria presenza nei principali eventi del settore: dal Salone Nautico Internazionale di Genova alla Barcolana, dalla BIT di Milano al TTG di Rimini, fino alle manifestazioni territoriali come SNIM, Sottocosta e Seacily. È allo studio anche la partecipazione al Salone Nautico Internazionale di Cannes nel 2026.

