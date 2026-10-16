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Il 15 ottobre 2026 a Roma è stata avviata la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unico dell’industria armatoriale in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori, considerato anche il lavoro congiunto di snellimento e razionalizzazione della parte normativa effettuato negli ultimi rinnovi, hanno condiviso la prospettiva delle organizzazioni sindacali di un accordo il più possibile rapido, evidenziando tuttavia l’incidenza di condizioni di contesto globale. In un contesto globale complesso, sia per i pronunciamenti giurisprudenziali, che per le incertezze derivanti dagli scenari bellici internazionali, le trattative per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale per l’industria amatoriale vedono l’azione congiunta di tutte le Associazioni di categoria, concordando con i sindacati un fitto calendario di incontri dedicati alle singole sezioni contrattuali. Le trattative prenderanno il via ufficialmente la prossima settimana

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