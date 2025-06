NAVE

Dopo un tour mondiale durato 2 anni il veliero della Marina Militare italiana, Amerigo Vespucci, è tornato a Genova, da dove era partito e dove ha trovato una grande festa ad attenderlo.

Il Ministro della Difesa Crosetto ha aperto la serata celebrativa ringraziando lo straordinario lavoro degli uomini e delle donne di Nave Amerigo Vespucci e tutti coloro che hanno creduto e lavorato a un progetto tutto italiano senza precedenti. A seguire, un concerto condotto da Serena Autieri e Veronica Maya, eseguito dalla formazione orchestrale “Meravigliosa” composta da 250 elementi delle bande delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e dal coro del Teatro dell’Opera Carlo Felice di Genova e il finale con lo show 1.750 droni.

Amerigo Vespucci, un viaggio che resterà nella storia dell’Italia

Con quasi 50mila miglia percorse in 710 giorni, cinque continenti toccati , 32 paesi e 53 porti, di cui 20 in Italia, quello dell’Amerigo Vespucci, si presta a diventare un viaggio che resterà nella storia, come dichiarato dallo staff del prestigioso veliero: “16 Villaggi di eccellenze italiane hanno raccontato chi siamo, migliaia di persone hanno atteso il suo arrivo e in centinaia hanno lavorato, in mare e a terra, per realizzare questo sogno. Un viaggio che ha scritto una pagina che resterà nella storia dell’Italia, restituendoci un’Italia migliore, ancora più bella, orgogliosa e solida. L’impresa epica che hanno compiuto gli uomini e le donne dell’equipaggio è quella di un gruppo di persone, ognuna con la propria storia da raccontare. Dietro ogni voce c’è un percorso unico, un bagaglio di esperienze che si intrecciano in un cammino comune».

Gran finale con luci, droni e fuochi d’artificio

Il veliero è ripartito da Genova dopo essere stata il protagonista della grande festa della Giornata della Marina di martedì, alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con le Frecce Tricolori e uno spettacolo di droni mozzafiato. La nave scuola della Marina Militare ha attraccato alla Spezia, dove rimarrà nei bacini dell’Arsenale per un periodo di manutenzione. Prima del meritato riposo, però, il veliero si è concesso un’ultima, straordinaria esibizione.

