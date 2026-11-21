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La 38ma edizione dell’America’s Cup in programma a Napoli da maggio 2027, vede la collaborazione di MSC partnership del Team New Zeland. La collaborazione tra la Shipping Company e il Team New Zeland è legata alla movimentazione delle attrezzature essenziali al team che cerca di difendere il titolo. MSC si occuperà, quindi, del trasporto delle imbarcazioni utilizzate per gli allenamenti, dello yacht da regata, nonché del relativo albero, delle attrezzature di manovra e degli altri componenti essenziali.

La partnership si fonda sul principio che i leader scelgano altri leader: grazie alla conoscenza dei mercati globali, competenze locali e soluzioni di trasporto personalizzate, MSC affiancherà Emirates Team New Zealand per tutta la campagna dell’America’s Cup 2027, consentendo al team di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: competere ai massimi livelli.

MSC: i container tra La Nuova Zelanda e Napoli

MSC trasporterà inoltre decine di container per conto del team tra la Nuova Zelanda e Napoli, garantendo la movimentazione delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento della campagna sportiva. “Siamo orgogliosi di diventare Global Shipping Partner di Emirates Team New Zealand, un team che vanta uno straordinario palmarès”, ha dichiarato il Comandante Michele Bordiga, Senior Vice President di MSC e Presidente di MSC Australia e Nuova Zelanda. “In qualità di campioni in carica dell’America’s Cup, rappresentano valori di eccellenza, precisione e lavoro di squadra che condividiamo pienamente in MSC. Siamo lieti di mettere a disposizione la nostra competenza nel trasporto marittimo globale per supportarli nella preparazione alla difesa del titolo a Napoli nel 2027”.

Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, ha dichiarato: “Il successo di Emirates Team New Zealand è sempre il risultato di un impegno collettivo, che coinvolge ciascun membro del team e si estende anche ai nostri partner. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso di MSC, che svolge un ruolo fondamentale nella nostra campagna, assicurando che tutte le attrezzature vengano movimentate in ogni parte del mondo con la massima precisione nelle tempistiche previste e con la cura necessaria. Un supporto che ci consente di rispettare scadenze e programmi fondamentali, evitando di perdere qualsiasi opportunità di migliorare le prestazioni e la velocità”.