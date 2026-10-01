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Il Golfo di Napoli ospita, per la prima volta in Italia, la finale della America’s Cup, uno spettacolo che già con le gare preliminari ha affascinato migliaia di persone che hanno assistito alle competizioni da terra e dal mare. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle vele dei catamarani, a gestire la sicurezza in mare delle imbarcazioni e il traffico marittimo ci sono gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Napoli.

A bordo della corvetta SAR CP809, Trasporti-Italia ha incontrato il Comandante Vincenzo Zagarola che ha illustrato le misure di sicurezza previste dalla Capitaneria, per garantire lo svolgimento delle regate assicurando la continuità dei servizi marittimi del Porto di Napoli. La gestione della sicurezza in mare è anche l’occasione per affinare le tecnologie in uso e raggiungere nuovi primati.

Comandante, qual è l’impatto di un appuntamento internazionale, come la finale della Coppa America, per la Guardia Costiera?

L’America’s Cup è una sfida importante per Napoli e per la Guardia Costiera. Un impegno che va avanti da mesi e che mira a garantire la sicurezza in mare delle regate, senza interrompere il traffico marittimo del Porto di Napoli che è tra i principali Porti italiani per merci e passeggeri (circa otto milioni all’anno), tra navi da crociera e traghetti per le isole.

Quanti uomini e quanti mezzi sono stati impegnati per vigilare sullo svolgimento dell’America’s Cup?

E’ uno sforzo importante che la Capitaneria di Porto sta facendo con tutti i mezzi e gli uomini e donne a sua disposizione, con il supporto di unità navali da altre regioni e di un elicottero della Capitaneria di Catania. Nel complesso abbiamo circa 28 unità navali e circa 150 militari, uomini e donne della Guardia Costiera a bordo dei mezzi. Un lavoro che non si limita alle due ore di regata, ma che inizia la mattina presto per il posizionamento del Campo di Regata, e si conclude con la vigilanza al termine delle regate, per verificare che nulla si sia svolto in modo diverso da come lo avevamo previsto nei provvedimenti amministrativi emanati in queste settimane.

Quali sono i dispositivi amministrativi per garantire la sicurezza delle regate e anche delle navi che le osservano dal mare?

Abbiamo impostato una grande area, con delle limitazioni, che abbiamo chiamato la Race Area: un poligono ampio nel Golfo di Napoli, che comprende un’area che va da Castel dell’Ovo a Posillipo. All’interno della Race Area viene delimitata la RACECOURSE, nella quale avvengono le sfide tra questi bolidi del mare, gli AC40 a settembre e gli AC75 nel 2027. Ci sono state delle limitazioni all’imboccatura del porto, stabilite insieme alle Compagnie di navigazione.

I primati del Porto di Napoli: rifornimento GNL e gli AIS VIRTUAL ATON

C’è da sottolineare che il Porto ha continuato a svolgere tutte le sue attività, anche quelle straordinarie, come ad esempio il rifornimento ship to ship di GNL su una nave da crociera. Napoli è già il secondo porto del Mediterraneo, dopo Barcellona, per il rifornimento ship to ship delle grandi navi da crociera rifornite a GNL (carburante di transizione per la decarbonizzazione).

Tra i dispositivi in mare abbiamo posizionato delle boe per la segnalazione di un perimetro virtuale, i cosiddetti AIS VIRTUAL ATON, che per la prima volta sono testati in Italia. Questi dispositivi delimitano il perimetro per le navi professionali, che li rilevano grazie alle loro strumentazioni.

Questi nuovi dispositivi saranno utilizzati in futuro anche dopo le regate?

Assolutamente sì! Come per l’America’s Cup questo è un periodo di test in vista dei due mesi di gare che si terranno nel 2027, lo è anche per noi per affinare le nostre capacità ed assicurarci che tutto si svolga al meglio per chi gareggia e per chi assiste alle regate.

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