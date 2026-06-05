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La delegazione ALIS in missione a Bruxelles, nelle giornate del 3 e 4 giugno, ha incontrato i rappresentanti del Parlamento Europeo per fare il punto sulla revisione della direttiva ETS (Emission Trading System) e del regolamento CO2. La delegazione ALIS rappresentata dal Vicepresidente e Direttore Generale Marcello Di Caterina, dal Vicedirettore e coordinatore ALIS Europe Antonio Errigo e dalla Responsabile delle Relazioni Istituzionali Diana Fabrizi, ha espresso grande soddisfazione in particolare per l’incontro con il Commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, con cui hanno potuto confrontarsi sui tanti temi prioritari per i trasporti, con particolare attenzione sulla revisione della direttiva ETS per il trasporto marittimo e sulle strategie per accompagnare la transizione energetica e digitale del sistema logistico europeo. “Il confronto con il Commissario europeo ai trasporti e al turismo sostenibili Apostolos Tzitzikostas assume un valore particolarmente rilevante in una fase in cui l’Europa è chiamata a definire scelte strategiche che avranno un impatto diretto sulla competitività delle imprese, sulla sostenibilità ambientale e sullo sviluppo dell’intermodalità”, ha dichiarato il Vicepresidente Marcello di Caterina, a margine dell’incontro.

L’auspicio del Direttore Generale ALIS: il recepimento del documento presentato alla Commissione

A conclusione della missione a Bruxelles, il Direttore Generale Alis, Marcello Di Caterina, auspica il recepimento delle istanze presentate ai commissari europei, in rappresentanza delle imprese associate e per contribuire al dibattito sul futuro della logistica e della mobilità, in merito alla revisione degli ETS prevista per metà luglio. “ALIS continuerà a garantire il proprio contributo propositivo affinché le future politiche europee siano realmente in grado di sostenere crescita, innovazione e occupazione, ad iniziare dall’imminente revisione della direttiva sull’ETS che attendiamo per metà luglio e che auspichiamo possa recepire le nostre istanze, che abbiamo raccolto in un documento tecnico consegnato proprio nei nostri incontri presso le istituzioni europee”.

Gli incontri istituzionali con i Commissari Europei

Nel corso della missione si sono poi svolti incontri istituzionali al Parlamento Europeo con Carlo Fidanza, Vicepresidente Esecutivo dell’ECR Party e Capo Delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, Vicepresidente del Gruppo PPE e membro della Commissione ENVI per l’Ambiente, il Clima e la Sicurezza Alimentare, Elena Donazzan, Vicepresidente della Commissione ITRE per l’Industria, la Ricerca e l’Energia, Alessandra Moretti, membro della Commissione ENVI per l’Ambiente, il Clima e la Sicurezza Alimentare, Daniele Polato della Commissione INTA per il Commercio Internazionale, Paolo Borchia della Commissione ITRE e membro sostituto della Commissione TRAN per i Trasporti e il Turismo, Stefano Cavedagna, Vicepresidente della Commissione speciale EUDS sullo Scudo Europeo per la Democrazia e membro della Commissione IMCO per il Mercato interno e la protezione dei consumatori. La delegazione ha inoltre partecipato alla roundtable sulle politiche europee per lo sviluppo delle filiere del biogas e del biometano organizzata dall’europarlamentare Dario Nardella, membro della Commissione AGRI.

Nella foto: Marcello Di Caterina ALIS con il Commissario UE Tzitzikostas a Bruxelles

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