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A Napoli, Axpo e Capitaneria di Porto hanno effettuato il 1° bunkeraggio su una nave da crociera, la Sun Princess

Il primo bunkeraggio GNL su una nave da crociera è stato realizzato a Napoli, grazie ala collaborazione tra Axpo e Capitaneria di Porto di Napoli. Un evento che si inserisce nell’obiettivo della decarbonizzazione e quindi di ridurre le emissioni inquinanti dei traffici marittimi. La prima operazione di bunkeraggio ship-to-ship (da nave a nave) è stata realizzata a Genova, mentre il bunkeraggio su una nave da crociera, la Sun Princess, è un passo in avanti verso l’uso diffuso del GNL, di cui l’Italia ha aumentato le importazioni proprio per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione.

Il primo bunkeraggio su nave da crociera a Napoli

Axpo Italia ha realizzato nel porto di Napoli il primo bunkeraggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL) con destinazione la nave da crociera Sun Princess di Princess Group, parte di Carnival Corporation, segnando un passaggio rilevante nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi legati ai combustibili alternativi per il trasporto marittimo.

L’operazione di rifornimento ship-to-ship, effettuata domenica 24 maggio presso l’ormeggio 09-10-11 della Stazione Marittima di Napoli, è stata realizzata da Axpo mediante la bettolina Green Zeebrugge, già impiegata in attività di bunkeraggio GNL nel porto di Genova inaugurate a fine 2025. Attraverso questa operazione, Axpo Italia consolida l’impegno nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative e infrastrutture in grado di supportare l’evoluzione sostenibile del trasporto marittimo, contribuendo al rafforzamento del ruolo dei porti italiani nei nuovi scenari energetici europei.

La collaborazione tra Axpo e Capitaneria di Porto

Il trasferimento di GNL alla nave da crociera Sun Princess, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di diffusione del GNL come soluzione per supportare l’abbattimento delle emissioni nel comparto marittimo. L’iniziativa è frutto della collaborazione di Axpo Italia con la Capitaneria di Porto di Napoli, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Terminal Napoli Spa, che hanno coordinato le attività operative e autorizzative legate al bunkeraggio, fino al provvedimento finale adottato dal Comandante del porto in linea con il Regolamento sulle operazioni di rifornimento di GNL, approvato nei giorni scorsi dall’Autorità marittima.

Le dichiarazioni dell’ Ammiraglio Giuseppe Aulicino (Comandante del Porto di Napoli)

“Si tratta di un traguardo di assoluto rilievo per il porto di Napoli, che si affianca alle poche realtà portuali del Mediterraneo dove già si effettuano operazioni di rifornimento di GNL. L’obiettivo è garantire la sicurezza delle operazioni e la prosecuzione dei traffici marittimi ordinari, con il massimo rispetto degli standard previsti.”

Le dichiarazioni di Eliseo Cuccaro, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

“L’ingresso del GNL nel nostro porto rappresenta un passaggio strategico verso una logistica marittima più sostenibile, con benefici diretti in termini di riduzione delle emissioni. Questo traguardo rafforza la competitività del porto e il suo ruolo di hub innovativo nella transizione energetica del sistema portuale italiano.”

Il commento di Tomaso Cognolato, CEO & General Manager di Terminal Napoli Spa

“Questa operazione segna un traguardo significativo per lo sviluppo del mercato del GNL nel settore marittimo italiano. Nei prossimi anni, il comparto dello shipping e delle crociere dovrà accelerare il proprio percorso di decarbonizzazione, e il GNL rappresenta oggi una delle soluzioni più concrete e immediatamente disponibili per accompagnare questa transizione. Per Axpo, contribuire allo sviluppo di infrastrutture, servizi e competenze in ambito Small Scale significa rafforzare un’area strategica del proprio business, sostenendo al contempo l’evoluzione sostenibile del sistema portuale e logistico nazionale.”

Il commento di Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia

“Questo traguardo rappresenta un progresso importante per Carnival Corporation mentre continuiamo ad ampliare l’utilizzo del GNL sulle nostre compagnie da crociera di classe mondiale, inclusa Princess Cruises. Aumentare l’accesso ai carburanti alternativi nei principali porti è essenziale per supportare i nostri sforzi nella riduzione delle emissioni, e questo obiettivo riflette la forza della collaborazione nel nostro settore.”

Il GNL per gli obiettivi di decarbonizzazione

Il bunkeraggio realizzato a Napoli si inserisce in uno scenario internazionale in cui il GNL sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella sicurezza energetica, favorendo la diversificazione degli approvvigionamenti. Secondo l’ “Analysis of the European LNG market developments – 2026 Monitoring Report”, l’Unione Europea ha importato 146 miliardi di metri cubi di GNL. L’Italia ha registrato una crescita particolarmente significativa, raggiungendo 20,6 miliardi di metri cubi di GNL importato, con un incremento di 6 miliardi rispetto al 2024, risultando il secondo Paese europeo per aumento delle importazioni dopo il Belgio.

La crescente diffusione del GNL è legata alla necessità di ridurre progressivamente l’intensità emissiva del settore marittimo supportando la transizione verso combustibili a minor impatto, in linea con gli obiettivi internazionali di decarbonizzazione, come quelli regolamento FuelEU, che prevedono una diminuzione dell’80% entro il 2050 rispetto ai livelli rilevati nel 2020. Pertanto, lo sviluppo di infrastrutture di bunkeraggio e l’attivazione di nuovi servizi nei porti italiani rappresentano un elemento strategico per accompagnare l’evoluzione del settore logistico e crocieristico.

Axpo impegnata a produrre bio carburanti

Per Axpo Italia, l’operazione di Napoli rappresenta un tassello del più ampio percorso di sviluppo delle attività nel segmento Small Scale LNG e Bio-LNG, attualmente in via di sviluppo sia Italia che in Spagna. La società è infatti impegnata nella costruzione di una filiera dedicata ai combustibili a basse emissioni per il comparto marittimo e dei trasporti pesanti, che ha visto l’entrata in esercizio nel 2026 della Green Pearl, unità da 7.500 m³ destinata alle operazioni di bunkeraggio ship-to-ship e ship-to-truck nei porti italiani e di Alisos LNG, nuova nave per il bunkeraggio di combustibili a basse emissioni con una capacità di 12.500 m³, che ha segnato l’inizio delle sue attività operative nel marzo scorso in Spagna.

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