MOBILITÀ

Varchi attivi dalle 19:30 alle6:00. Pass automatici per residenti; liberi moto, taxi e NCC. Deroghe per over 75, turnisti, hotel e altri.

A Milano c’è una scadenza fissata sul calendario per le strade dell’Isola: il 7 settembre. Da quella data, il momento in cui il quartiere si anima per la serata coinciderà con l’entrata in funzione delle telecamere installate ai varchi d’accesso.

Ogni giorno, dalle 19:30 fino alle 6:00, la zona a traffico limitato (ZTL) sarà sorvegliata da un sistema digitale pronto a sanzionare chiunque varchi il perimetro senza averne diritto, introducendo una gestione tecnologica costante per regolare i flussi stradali notturni.

Il nuovo calendario della ZTL Isola

A partire da lunedì 7 settembre, chiunque si troverà a transitare attraverso i varchi della zona a traffico limitato dovrà fare i conti con le telecamere appena installate. Il monitoraggio sarà attivo quotidianamente in una fascia oraria ben precisa, che va dalle 19:30 della sera fino alle 06:00 del mattino successivo.

L’obiettivo di questa misura è regolare il passaggio dei veicoli durante le ore di maggiore affluenza serale, sanzionando elettronicamente chiunque acceda senza averne il diritto.

Nonostante il rigore della norma, il sistema prevede una serie di flessibilità studiate per non penalizzare chi vive o lavora stabilmente nel perimetro interessato.

Agevolazioni per la mobilità residenziale e fragile

Per chi risiede o è domiciliato all’interno del quartiere e possiede già un contrassegno per il parcheggio, il passaggio al nuovo regime sarà del tutto invisibile: il Comune ha infatti provveduto a collegare automaticamente le targhe ai nuovi permessi digitali, consultabili online dai diretti interessati.

Chi invece dispone di un garage o di un posto auto privato dovrà provvedere alla registrazione del proprio mezzo tramite i canali web istituzionali.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai cittadini più anziani, con più di 75 anni, i quali hanno la possibilità di accreditare in modo permanente il veicolo di un familiare o di un assistente personale.

Esiste inoltre la facoltà per i residenti di autorizzare, una volta al giorno, l’ingresso di un mezzo di accompagnamento per il tempo minimo indispensabile, a condizione che la targa venga comunicata prima del transito.

Logistica e altri servizi in circolazione nella zona

Anche il tessuto economico dell’Isola non rimarrà paralizzato dalle nuove restrizioni. Le rimesse commerciali e le strutture alberghiere situate nell’area gestiranno direttamente le pratiche per i propri utenti, inviando i dati dei veicoli agli uffici competenti senza che gli operatori o i clienti debbano occuparsi di nulla.

Per quanto riguarda le forniture alimentari, i mezzi refrigerati destinati ai locali della zona potranno circolare e fermarsi per le operazioni di scarico senza necessità di registrazioni preventive.

Altre categorie professionali, come gli addetti alle pulizie, i manutentori degli edifici e chi consegna giornali o prodotti acquistati sul web, potranno regolarizzare la propria posizione attraverso il portale del Comune.

Deroghe per lavoratori e mezzi di pubblica utilità

Il libero accesso resta garantito, senza alcuna formalità, a una vasta gamma di mezzi che svolgono funzioni essenziali: ciclomotori, moto, taxi, auto a noleggio con conducente e veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità.

Una tutela specifica è stata introdotta anche per i lavoratori che operano su turni all’interno della Ztl e per i titolari di attività commerciali locali, a patto che siano già in possesso di particolari abbonamenti per la sosta nelle zone circostanti.

Anche le società che gestiscono i servizi di auto o bici in condivisione potranno continuare a far circolare i propri mezzi per le attività di manutenzione e ricarica, assicurando la continuità di un servizio fondamentale per la mobilità cittadina.

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