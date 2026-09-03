MOBILITÀ

Mentre la maggior parte dei veicoli commerciali dovrà fermarsi ai varchi del centro storico di Roma a partire dal 7 settembre, i corrieri espressi ottengono il via libera temporaneo grazie all’intervento del Tar del Lazio.

Il calendario delle limitazioni e il ricorso delle sigle di categoria

La decisione giunge dopo l’opposizione sollevata di recente da alcune sigle del settore – tra cui la A.I.C.A.I. Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, Alas Confetra Lazio, Confetra, Dhl Express (Italy) Srl, Fedex Express Italy Srl, United Parcel Service Italia Srl e Fedit Federazione Italiana Trasportatori -, fortemente allarmate dalle potenziali ricadute della delibera annunciata il mese scorso.

Come abbiamo evidenziato in precedenza, il piano punta a riorganizzare temporaneamente la logistica del centro storico in un arco temporale definito, che va dal 7 settembre al 7 dicembre 2026. Più nel dettaglio, in questo trimestre, l’ordinanza prevede di ridefinire l’accesso e lo scarico merci nella ZTL A1 Tridente e nelle zone limitrofe, istituendo un divieto di transito e sosta per i mezzi commerciali nella fascia oraria compresa dalle 8:00 alle 18:00, salvo alcune deroghe ed eccezioni.

Equilibrio tra vivibilità e operatività logistica

Le limitazioni nascono per decongestionare la rete, assicurando una maggiore fluidità del traffico e migliorando la qualità della vita per residenti e frequentatori delle aree monumentali di Roma.

Di contro, alcune aziende e associazioni del comparto logistico hanno unito le forze in un ricorso collettivo per difendere la continuità operativa delle proprie attività logistiche.

Valutando la richiesta, il Tar del Lazio ha riscontrato i requisiti di “estrema gravità e urgenza” previsti dal Codice. Di conseguenza, ha decretato la sospensione immediata e provvisoria del provvedimento per i soli servizi di corriere espresso, rimandando la discussione definitiva alla prossima camera di consiglio.

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