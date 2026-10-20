TEMPORANEMENTE CHIUSO PER INCIDENTE L’R43 RACCORDO SASSO MARCONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TEMPORANEMENTE CHIUSO PER INCIDENTE L’R43 RACCORDO SASSO MARCONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 ottobre 2026 – Alle ore 12:00 circa, è stato temporaneamente chiuso l’R43 Raccordo Sasso Marconi, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 2+300 che ha visto il coinvolgimento di due autovetture.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti da e per il casello di Sasso Marconi devono percorrere la SP3 Val di Setta.