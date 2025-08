TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA D13 DIRAMAZIONE PER PADOVA SUD IN DIREZIONE PADOVA PER INCIDENTE

Roma, 2 agosto 2025 – Alle ore 4:45 del mattino circa, è stata temporaneamente chiusa la Diramazione per Padova sud in direzione Padova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 0, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e cinque autovetture, di cui una andata in fiamme e ora spenta. Per questo motivo è stato chiuso anche il nodo con la A13 Bologna-Padova in direzione della Diramazione di Padova sud, da entrambe le provenienze Bologna e dall’A4 Torino-Venezia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è ancora bloccato.

Agli utenti che percorrono la A13 da entrambe le provenienze e sono diretti verso Padova, si consiglia di uscire a Padova Zona Industriale e proseguire lungo la viabilità ordinaria.