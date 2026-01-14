TANGENZIALE DI NAPOLI: PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CHIUSA L’USCITA DI FUORIGROTTA

Roma, 14 gennaio 2026 – In occasione della partita di calcio Napoli-Parma che si disputerà questa sera, mercoledì 14 gennaio, allo stadio Maradona, in accordo con la Prefettura di Napoli sarà chiusa, sulla Tangenziale, l’uscita di Fuorigrotta, per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostrade, dalle 19:30 alle 24:00 e, comunque, fino a cessate esigenze.

In alternativa si consiglia di uscire ad Agnano.