TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA VOMERO

Napoli, 14 luglio 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione viadotto, nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 luglio, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vomero, in uscita per chi proviene da Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Camaldoli.