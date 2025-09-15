TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI DOGANELLA
Napoli, 15 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Doganella, in uscita per chi proviene da Pozzuoli.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Secondigliano Aeroporto.