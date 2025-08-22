TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CAPODIMONTE
Napoli, 22 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, sarà chiusa l’uscita di Capodimonte, per chi proviene da Capodichino/autostrade, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo, nei seguenti giorni e orari:
-nelle quattro notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con orario 23:00-6:00;
-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 30 agosto e di lunedì 1 settembre.
In alternativa si consiglia di uscire a Zona Ospedaliera.