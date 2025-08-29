TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CAPODIMONTE

Napoli, 29 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, sarà chiusa l’uscita di Capodimonte, per chi proviene da Capodichino/autostrade, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento dello svincolo, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 6 settembre; -dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 8 settembre.

In alternativa si consiglia di uscire ad Arenella.