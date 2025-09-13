TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CAPODICHINO AEROPORTO
Napoli, 13 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Capodichino Aeroporto, in uscita per chi proviene da Pozzuoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Doganella.