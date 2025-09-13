TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ZONA OSPEDALIERA-VOMERO VERSO POZZUOLI

Napoli, 13 settembre 2025 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di miglioramento e adeguamento della galleria “Vomero ovest” e per attività di ispezione e manutenzione del viadotto “Arena Sant’Antonio”, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Vomero, verso Pozzuoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Arenella e di Camaldoli, in entrata verso Pozzuoli.

In alternativa si consiglia:

-per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Zona Ospedaliera, percorrere la viabilità ordinaria: via Antonio Cardarelli, via Antonino D’Antona, via Pietro Castellino, via Undici Fiori del Melarancio, via Saverio Altamura, via Gioacchino Rossini, via Luigi Caldieri, Raccordo Vomero/Via Pigna, Raccordo Soccavo e rientrare sulla Tangenziale a Vomero;

-per la chiusura dell’entrata di Arenella e Camaldoli: Vomero.