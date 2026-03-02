TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CAPODICHINO AEROPORTO-SECONDIGLIANO VERSO POZZUOLI
Napoli, 2 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottopasso “viale Ruffo”, nelle tre notti lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano, verso Pozzuoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone e rientrare in Tangenziale allo svincolo di Secondigliano.