TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CAPODICHINO AEROPORTO-CAPODIMONTE VERSO POZZUOLI

Napoli, 5 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Capodimonte, verso Pozzuoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Capodichino e viale Maddalena, in entrata verso Pozzuoli.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita a Capodichino Aeroporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Oreste Salomone, via Tangenziale est-ovest, via del Riposo, viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, piazza Carlo III, via Foria, via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Capodimonte e rientrare in Tangenziale a Capodimonte;

per la chiusura dell’entrata di Capodichino e viale Maddalena, verso Pozzuoli: Capodimonte.