TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DOGANELLA E CAPODICHINO

Napoli, 2 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 gennaio e nelle tre notti di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, con orario 23:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Doganella, in entrata verso Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia di entrare a Corso Malta;

-sarà chiuso lo svincolo di Capodichino, in uscita per chi proviene da Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Doganella.