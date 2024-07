TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPODIMONTE

Napoli, 31 luglio 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione del viadotto di svincolo, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 3 agosto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare Corso Malta o Zona Ospedaliera.