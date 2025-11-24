TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI DOGANELLA
Napoli, 24 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiuso lo svincolo di Doganella, in entrata verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 23:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 novembre;
-dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre;
-dalle 23:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì’ 27 novembre.
In alternativa si consiglia di entrare a Corso Malta.