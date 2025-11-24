TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VOMERO
Napoli, 24 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione viadotto, sarà chiusa l’entrata della stazione di Vomero, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni ed orari:
-dalle 23:00 di questa sera, lunedì 24, alle 6:00 di martedì 25 novembre;
-dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre;
-dalle 23:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Camaldoli.