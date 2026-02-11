TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LAGO D’AVERNO-ARCO FELICE VERSO CAPODICHINO/AUTOSTRADE

Napoli, 11 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago d’Averno e Arco Felice, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo SS Domitiana, verso Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lago d’Averno, percorrere via Montenuovo Licola Patria e rientrare in Tangenziale ad Arco Felice;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo SS Domitiana: Arco Felice.