TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LAGO D’AVERNO-ARCO FELICE VERSO CAPODICHINO/AUTOSTRADE

Napoli, 9 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago d’Averno e Arco Felice, verso Capodichino/autostrade.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo SS Domitiana, verso Capodichino/autostrade.

In alternativ si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lago d’Averno, percorrere via Montenuovo Licola Patria e rientrare in Tangenziale ad Arco Felice;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo SS Domitiana: Arco Felice.