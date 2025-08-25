TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO DOGANELLA-CAPODIMONTE VERSO POZZUOLI

Napoli, 25 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte ovest”, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 agosto;

-dalle 00:00 di sabato 30 agosto;

-dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 1 settembre.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Doganella ovest” e “Scudillo ovest”, situate nel suddetto tratto.

Sarà chiusa anche l’entrata verso Pozzuoli degli svincoli di Capodichino Aeroporto, Doganella/viale Maddalena e Corso Malta.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Doganella, percorrere la viabilità ordinaria: viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, piazza Carlo III, via Foria, via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia e via Capodimonte e rientrare in Tangenziale a Capodimonte;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Capodichino Aeroporto, Doganella/viale Maddalena e Corso Malta: Capodimonte.