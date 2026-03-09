TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO DOGANELLA-CAPODIMONTE VERSO POZZUOLI
TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO DOGANELLA-CAPODIMONTE VERSO POZZUOLI
Napoli, 9 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte ovest”, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 23:00-6:00;
-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 marzo.
Saranno contestualmente chiuse le aree di servizio “Doganella ovest” e “Scudillo ovest”, situate nel suddetto tratto. Sarà chiusa anche l’entrata verso Pozzuoli degli svincoli di Capodichino Aeroporto e Doganella/viale Maddalena.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Doganella, percorrere la viabilità ordinaria: viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, piazza Carlo III, via Foria, via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia e via Capodimonte e rientrare in Tangenziale a Capodimonte;
per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Capodichino Aeroporto, Doganella/viale Maddalena e Corso Malta: Capodimonte.