TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CUMA-LAGO D’AVERNO VERSO POZZUOLI

Napoli, 9 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto, nelle due noti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cuma e Lago d’Averno, verso Pozzuoli. Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo Damiani, verso Pozzuoli.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Cuma, percorrere via Toiano e via Montenuovo Licola Patria e rientrare in Tangenziale a Lago d’Averno;

per la chiusura dell’entrata di Damiani verso Pozzuoli: Lago d’Averno.