TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CUMA-LAGO D’AVERNO VERSO POZZUOLI

Napoli, 12 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti viadotto, sarà chiuso il tratto compreso tra Cuma e Lago d’Averno, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 17 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cuma, percorrere via Toiano e via Montenuovo Licola Patria e rientrare in Tangenziale a Lago d’Averno.