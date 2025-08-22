TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODIMONTE-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 22 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto;

-nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 30 agosto e di lunedì 1 settembre.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”, situata nel suddetto tratto e chiusi anche gli svincoli di Capodimonte e Arenella, in entrata verso Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de Liguori, via Arenaccia, calata Ponte di Casanova, piazza Nazionale, via Nuova Poggioreale e rientrare in Tangenziale a Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Capodimonte e Arenella verso Capodichino/autostrade: Corso Malta.