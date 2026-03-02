TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODIMONTE-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 2 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 7 marzo.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”, situata nel suddetto tratto.

Sarà chiusa anche l’entrata verso Capodichino/autostrade dello svincolo di Capodimonte, mentre lo svincolo di Arenella sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Foria, piazza Carlo III, via Don Giovanni Bosco, via Nuova del Campo, via De Giaxa, viale Maddalena e rientrare in Tangenziale allo svincolo di Doganella;

per la chiusura dell’entrata di Capodimonte e Arenella, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Arenella, verso Pozzuoli: Camaldoli.