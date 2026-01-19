TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODIMONTE-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 19 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 23:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 gennaio;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 24 gennaio;

-dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 26 gennaio.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”, situata nel suddetto tratto e chiusi anche gli svincoli di Capodimonte e Arenella, in entrata verso Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de Liguori, via Arenaccia, calata Ponte di Casanova, piazza Nazionale, via Nuova Poggioreale e rientrare in Tangenziale a Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Capodimonte e Arenella verso Capodichino/autostrade: Corso Malta.