TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODIMONTE-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 13 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 22 settembre.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”, situata nel suddetto tratto e chiusi anche gli svincoli di Capodimonte e Arenella, in entrata verso Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de Liguori, via Arenaccia, calata Ponte di Casanova, piazza Nazionale, via Nuova Poggioreale e rientrare in Tangenziale a Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Capodimonte e Arenella, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta.