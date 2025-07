TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODIMONTE-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 14 luglio 2025 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 luglio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 19 e di lunedì 21 luglio.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”, situata nel suddetto tratto e chiusi anche gli svincoli di Capodimonte e Arenella, in entrata verso Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de Liguori, via Arenaccia, calata Ponte di Casanova, piazza Nazionale, via Nuova Poggioreale e rientrare in Tangenziale a Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Capodimonte e Arenella verso Capodichino/autostrade: Corso Malta.