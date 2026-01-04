TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO AEROPORTO-SECONDIGLIANO VERSO POZZUOLI

Napoli, 4 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 10 gennaio. Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo di Secondigliano, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone e rientrare in Tangenziale a Secondigliano; per la chiusura dell’uscita di Secondigliano, per chi proviene da Capodichino/autostrade: Capodichino Aeroporto.