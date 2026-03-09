TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARENELLA-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 9 marzo 2026 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade.

Si precisa che saranno chiuse le entrate verso Capodichino/autostrade di Camaldoli e di Capodimonte, mentre l’entrata di Arenella sarà chiusa in entrambe le direzioni.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenella, percorrere la viabilità ordinaria: via Giacinto Gigante, via Caracciolo, via Salvator Rosa, via Enrico Pessina, via Broggia, via Foria, Piazza Carlo III, via Don Bosco, via Nuova del Campo, via de Giaxa, Corso Umberto Maddalena, con rientro in Tangenziale a Doganella;

per la chiusura dell’entrata di Arenella e di Camaldoli, Arenella e Capodimonte, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Arenella, verso Pozzuoli: Vomero o Camaldoli.